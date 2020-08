Marianella: “Su Skriniar gli occhi del Real: da convincere a restare. Lukaku all’Inter…”

Massimo Marianella a Skysport ha parlato di Milan Skriniar come dell’uomo mercato ‘da convincere a rimanere’. Questo ha sottolineato il giornalista: «È corteggiato da tanti club importanti e ci sono più articoli sulla stampa spagnola che parlano di lui come del giocatore individuato dal Real Madrid per la raccolta dell’eredità di Sergio Ramos. Lo spagnolo è inarrivabile anche per le huovos, per la grande personalità che dimostra nello spogliatoio. Da quel punto di vista su Skriniar non ci siamo ma se veramente ti mette gli occhi addosso, o al Manchester United, sei un giocatore di livello. Si tratta anche del lavoro di Conte. Ci siamo soffermati sugli umori dell’allenatore e non abbiamo sottolineato per esempio il lavoro fatto con Bastoni che è diventato titolare di questa squadra, avergli dato importanza, caratura, dimensione. Ha recuperato alla fine anche Godin che sembrava perso, ha diverse alternative».

-Su Lukaku qual è il tuo pensiero?

Non sono d’accordo con Di Canio. Sicuramente ha vinto poco in carriera rispetto ai gol segnati ma è un giocatore fenomenale, un attaccante meraviglioso. Ne ha segnati 30 nella situazione di una squadra che doveva prendere la sua dimensione e si è poggiata su di lui. I suoi gol hanno permesso all’Inter di crescere rapidamente e affrontare nel percorso qualche buca in meno perché c’è lui. La sintesi è che è un grandissimo attaccante, basta così.

(Fonte: SS24)