"Oggi è la giornata peggiore per prendere decisioni, la delusione e l'amarezza è tanta. Bisogna riconoscere la forza del PSG, il giorno della vigilia dicevo che l'Inter era leggermente favorita, pensa che figura che ho fatto. Sono convinto di quello che dicevo, l'Inter aveva esperienza e solidità, detto oggi fa sorridere dopo aver preso 5 gol. L'Inter ieri è stata pesantemente deludente, non c'è stato neanche bisogno di un grandissimo PSG per vincere. Il PSG è magicamente allenata da una mente superiore, ha giocatori di talento ed esterni alti e bassi fortissimi, una tripla dinamo a centrocampo ma non c'è stato neanche bisogno di un grandissimo Donnarumma"

"Non dimentichiamoci che il PSG elimina Liverpool, Aston Villa e Arsenal. L'Inter è entrata flat come si direbbe in inglese, incapace di reagire. Evidentemente ci sono nello sport quelle giornate negative, a me è piaciuto il commento di Inzaghi che dice che è vero che ha vinto zero titoli ma non bisogna dimenticare il percorso. Il KO record non sarà mai un ricordo positivo ma arrivare a giocare finali vuol dire che questa squadra è lì al top. Le finali ovvio che le vuoi vincere, sono comunque un ricordo e un momento importante. Se ragioni sulle ambizioni dell'Inter di inizio anno, zero titoli alla fine pesano moltissimo ma il percorso è così bello che la stagione non è così pesantemente negativa".