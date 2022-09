Marianella: “Non stiamo dando la giusta dimensione del colpo Lukaku-Inter, lui…”

"E' troppo presto per avere un'idea definitiva, Inter e Milan devono entrambe crescere sul piano del gioco. L'Inter fatica a trovare la condizione al 100% e deve sistemare qualcosa in difesa, immagino che Inzaghi si aspetti qualcosa in più dalla sua difesa. L'Inter è una squadra costruita su Lukaku quest'anno, penso che giocherà Dzeko e non Correa. Aver riportato Lukaku a Milano è un colpo straordinario e forse non abbiamo dato la giusta dimensione del grande colpo. Vedo più di un giocatore baciare una maglia, sono gesti ma non sono fatti. Quello che ha fatto Lukaku è un fatto, la voglia di tornare a vestire la maglia dell'Inter, è un fatto straordinario ed è straordinario ciò che ha fatto l'Inter, non era così scontato riuscire a riportarlo a Milano"