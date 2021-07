Marianella: “Mourinho ha ancora tanto fuoco, vincerà un trofeo con la Roma”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il telecronista Massimo Marianella ha detto la sua sull'approdo di Mourinho alla Roma

"Come è andato in Inghilterra? Ha fatto meglio di quanto sottolineato, ha ottenuto in termini di punti col Tottenham un quarto posto da quando è arrivato fino a quando è stato mandato via, davanti a squadre più importanti. Ha vinto 3 tornei con lo United, ha tanto fuoco, farà benissimo in Italia, ne sono convinto. Non è venuto in Italia per creare la battuta o la conferenza e basta, porterà via un trofeo alla Roma, non so se lo vincerà ma farà di tutto per farcela. Getterà le basi per il futuro societario, farà benissimo".