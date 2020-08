“Chi potrà tornare utile dalla panchina domani? Spero che Conte inserirà Skriniar. Vorrà dire che ci sarà un risultato positivo da difendere”. Così, in collegamento con Sky Sport da Colonia, Massimo Marianella. Il collega si è espresso a proposito delle possibili scelte di Antonio Conte per Inter-Siviglia, finale di Europa League in programma domani sera.