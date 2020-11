Marianella: “Inter la più forte d’Italia. Senza Lukaku cambia tanto. Col Real io metterei…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella, giornalista e commentatore, ha parlato così dell’Inter in vista della gara di domani con il Real Madrid: “Senza Lukaku cambia tanto in questa Inter: Lukaku è il reparto offensivo. Bene tutti gli altri e il sistema di Conte, ma meglio se c’è Lukaku lì davanti. Io sono sempre per far partire i giocatori dal primo minuto se sono arruolabili: ma in questo caso metterei Sanchez a partita in corso perché Perisic in una situazione del genere può andarsi a cercare spazi e cambiare posizione con Lautaro. Andrei con lui.

La difesa? Bastoni è stato recuperato in corsa, l’esperimento Kolarov non mi è sembrato riuscito per ora. L’Inter deve regolare lì e il filtro davanti alla difesa. Ma io continuo a pensare che l’Inter sia la squadra più forte che c’è in Italia, con le prospettive migliori in Italia e a livello internazionale”.