"L'Inter affronta una squadra forte, altrimenti non sarebbe arrivata in finale. Il PSG è straordinariamente allenata ed è meno prevedibile delle altre. Per l'Inter, anche se l'Arsenal nei singoli può essere leggermente più forte, potenzialmente era meglio affrontare l'Arsenal che era più prevedibile del PSG"

"Il PSG è flessibile, Luis Enrique è geniale e ha dato un'identità forte alla squadra. Gioca col 4-3-3, gli attaccanti sono mobili. L'Inter è leggermente favorita perché è una squadra più solida, con un'identità maggiore, il PSG ha la voglia di vincere il primo trofeo. Ha un atteggiamento frizzante in campo e fuori, l'Inter ha dalla sua l'esperienza, saper giocare questo tipo di partite, quando poi arrivi in campo a giocarle fa la differenza. E' un vantaggio per l'Inter che sia ancora lì lì in campionato, se non dovesse andare bene l'ultima giornata, magari sali a Monaco con più voglia ma anche un ricordo più amaro"