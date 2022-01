Marianella: “Lukaku? Non ha detto niente di clamoroso, vicenda dai contorni eccessivi”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella ha commentato così quanto accaduto nelle ultime ore in casa Chelsea

"Al Chelsea risolve tutto Marina Granovskaia, che secondo me ha deciso anche l'esclusione contro il Liverpool. Secondo me a questa vicenda è stata data una dimensione superiore a quella che è la realtà: non so se gli è stata tradotta male l'intervista... Sarebbe opportuno se lì ci fosse Carlo Cudicini, uomo della società, che potrebbe tradurre meglio quello che ha detto Lukaku. Che non è nulla di clamoroso: è uno che parla con la testa e il cuore, ma ha detto cose semplici, ovvero che deve lavorare duro per conquistare la piena fiducia dell'allenatore. Inter? Non ha detto che vuole tornarci domani, ma che è stato bene e che prima o poi pensa di voler tornare. Non ha detto niente di clamoroso. E' stata data una dimensione eccessiva a tutto, prima di tutto dal Chelsea. Non so cosa farà il club, le decisioni dei Blues non sono sempre preventivabili. Dovrebbero però schierarlo la prossima partita".