Marianella: “L’Inter è una squadra allenata meravigliosamente. Conte tutta la settimana…”

Al termine di Parma-Inter, dagli studi di Sky Sport Massimo Marianella ha analizzato la vittoria dei nerazzurri

Al termine di Parma-Inter, dagli studi di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato della vittoria dei nerazzurri. Questo il commento del giornalista: "L'Inter è una squadra che è meravigliosamente allenata, stanno bene, sono tanti, sono di grande livello e hanno un allenatore che li massacrerà per tutta la settimana e non gli permetterà mai di non essere presenti".