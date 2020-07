Marianella: “Europa League? Dopo lo United, l’Inter è la squadra più forte anche se…”

“Dopo il Manchester United, l’Inter di Conte è la squadra più forte in lizza per l’Europa League, anche se i nerazzurri hanno un turno in più da giocare. C’è anche il Wolverhampton, squadra che a me piace tantissimo”.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha parlato così della corsa all’Europa League, con lo United, a suo dire, favorito per la vittoria finale davanti all’Inter. Le due squadre, in linea teorica, potrebbero anche affrontarsi in finale, trovandosi nelle due metà diverse del tabellone.