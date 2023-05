CorSport su Marinelli: “Disastro: Gagliardini doveva essere espulso prima. E pessimo anche…”

Il Corriere dello Sport ha giudicato in maniera molto negativa (voto 4,5) la direzione di gara di Livio Marinelli in Napoli-Inter

"Tanti errori per Marinelli (tanto non inciderà sulla valutazione, come succede spesso: quella dei voti di Organi Tecnici e la confusionaria CON è uno dei grandi mali di questa gestione): Gagliardini doveva essere espulso prima. Bellanova che lo applaude dopo un fallo su Kvaratskhelia senza cartellini è brutto anche solo immaginarlo, brutto come il fallo fischiato a Zielinski (che prende il pallone) sul gol annullato a Simeone"