Marinelli: “Emozionatissima per il rinnovo, giorno speciale. Onorata di essere all’Inter”

La giocatrice dell'Inter Femminile ha parlato a Inter Tv dopo il rinnovo del suo contratto col club nerazzurro

"Sono emozionatissima, giorno speciale. Inter società grandissima, sono molto onorata di farne parte, vedremo come andrà avanti questo percorso. Sono stati anni ricci di emozioni, sia positive che negative. Spero di continuare a fare bene per questo club che crede in me. La crescita è stata importante, migliorare giorno dopo giorno, è un percorso che sta portando i suoi frutti e secondo me ne porterà anche di più grandi. Inter super determinante per la mia chiamata in Nazionale. Voglio dare tutto all'Inter per poi vestire la maglia della Nazionale".