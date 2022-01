Marini: “Inter, Dybala sarebbe grandissimo colpo. Marotta? Gli farei un contratto a vita”

Giampiero Marini, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato le voci che vorrebbero i nerazzurri sulle tracce di Paulo Dybala

MAROTTA - "Per vincere la Champions. Serve essere attrezzati e l'unica in Italia per competere, anche in questo momento, è l'Inter. E il merito è di Marotta che è da una vita nel calcio: fossi presidente dell'Inter non lo lascerei mai andare via. Prima che arrivasse, l'Inter era a disagio, poi lui ha ribaltato la situazione. Gli farei un contratto a vita".