Marini: “L’Inter è una famiglia, merito di Inzaghi e società. In Champions…”

Quanto incide su questo rendimento la profondità della rosa nerazzurra?

"I cinque cambi stravolgono l'andamento della partita. Chi ha solo 13-14 giocatori forti va in difficoltà. L'Inter quando sostituisce cinque giocatori, non abbassa mai il volume di gioco anzi aumenta. Negli ultimi 10-15 minuti ribaltano sempre la situazione, nelle poche volte in cui si è trovata in difficoltà".