Marini: “Inter grande favorita scudetto. Sanchez non criticabile perché…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro ai microfoni di TMW a proposito del momento della squadra di Inzaghi

Giampiero Marini trova vari spunti positivi per il futuro dell'Inter. "Abbiamo avuto un periodo negativo dopo il ko col Milan - dice l'ex centrocampista nerazzurro a Tuttomercatoweb.com - quando si perdono due gare come quelle col Milan e il Liverpool in una settimana alcuni giocatori a mio parere non riescono a smaltire in fretta la sconfitta a livello di testa e allora le partite successive hanno avuto un esito non positivo sia come risultati che come gioco.

"Non so, l'allenatore evidentemente aveva studiato un certo tipo di partita e ieri in effetti la squadra ha fatto bene. Era fuori anche Barella ed è andata comunque bene. Si sente Barella, non è uno qualunque. Se condivido la scelta di lasciare Dzeko in panchina? Ci sta di poter giocare anche senza Dzeko. Sei in trasferta e non è che sei sempre lì a far cross e a buttare palla in mezzo. Lautaro non a caso ha calciato da fuori e ha segnato, Dzeko è importante quando butti palla dentro. Per me ora l'Inter è la favorita per lo scudetto alla grande, soprattutto se sta così. Sono stupito comunque dal Milan che oltre a vincere gioca anche bene. Ha ragazzi in gamba".