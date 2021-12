Marini: “Inter molto più forte della Roma attuale. Perisic? Pare che abbia…”

L'ex giocatore nerazzurro parla della gara tra Roma-Inter

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Giampiero Marini ha parlato del big match Roma-Inter in programma domani. Queste le parole dell'ex nerazzurro: "A mio giudizio l'Inter è molto più forte della Roma attuale. Fa effetto rivedere un personaggio che ha reso grande l'Inter. Sarà accolto a braccia aperte dai tifosi nerazzurri. In ogni caso, aggiungo che l'Inter è nettamente la più forte e la più attrezzata per lo scudetto".