Marini: “L’Inter ha vinto lo scudetto, è già in esposizione. Sensi fermo due anni ma…”

Giampiero Marini, ex giocatore dell'Inter nonché campione del Mondo 1982, ha parlato così del percorso della squadra di Conte

"L'Inter ha già lo scudetto in bacheca, è in esposizione...(ride, ndr). Può capitare che incontri delle difficoltà ma penso che a livello strutturale sia la più forte. Lo è dal punto di vista tattico, fisico e tecnico e lo sta dimostrando. La squadra era partita male perchè non aveva metabolizzato la sconfitta in finale di Europa League, poi ha recuperato Skriniar, la difesa si è risistemata, Eriksen ha fatto vedere le sue qualità enormi. Il futuro anche in questo caso è roseo"