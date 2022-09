Marino: “Come ho visto l’Inter? Sarei un ruffiano se dicessi bene, ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato così della corsa scudetto: "Quest’anno forse la lotta al vertice sarà più accanita, con un margine ristretto a livello di punti rispetto all’ultimo campionato. Qualche outsider nella corsa scudetto? Non certo l’Udinese, siamo appena tornati nella parte alta della classifica, anche se tra la fine dello scorso millennio e l’inizio del nuovo eravamo abitualmente nei primi 5-6 posti. Magari l’Atalanta. Come ho visto l’Inter? Se dicessi bene sarei un ruffiano, ma non vorrei sminuire i meriti dell’Udinese, quindi vado ad alleviare i demeriti dei nerazzurri. Del resto la Roma ha perso in modo più netto sul nostro campo rispetto all’Inter".