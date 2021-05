Marino: “Per i fuoriclasse i soldi si trovano. E De Paul è uno di questi”

Il dirigente dell'Udinese ha parlato a Sky Sport del futuro dell'argentino che piace anche all'Inter

"Io non devo elevare il valore del prodotto, ma io dico che l'uomo supera il valore del fuoriclasse. Il fuoriclasse è sotto gli occhi di tutti, ma io che vivo da due anni lo spogliatoio con loro devo dire che è un punto di riferimento impareggiabile. Il fuoriclasse è figlio dell'uomo. Non faccio i conti nelle tasche degli altri club, però ho visto che anche negli ultimi mercati quando si è parlato di giocatori di indiscutibile classe poi i soldi sono arrivati. E de Paul è uno di questi. Io guardo il bilancio ma anche alla potenzialità della squadra. Mi auguro che chi deve arrivare con le richieste giuste arrivi il più tardi possibile.

Ho fatto il riadeguamento del contratto di de Paul non meno di dieci mesi fa e ci ho messo cinque minuti. De Paul è un ragazzo che per quelli che sono i suoi sentimenti nei confronti dell'Udinese non ci ha creato nessun problema. Poi dobbiamo essere anche noi sensibili alle sue aspettative, ma credo che lui non farebbe mai un passo sbagliato nel rapporto con noi. Ci scommetto, con de Paul non ci saranno problemi"