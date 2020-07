Il dg dell’Atalanta: “Secondo posta lotta a due con l’Inter? No c’è la Lazio, vinca il migliore”

Prima della gara contro il Bologna, Umberto Marino, dg dell’Atalanta ha parlato della lotta per il secondo posto: «Walter Sabatini è stato uno dei miei maestri e devo dirgli grazie per quanto mi ha fatto amare questo sport. Se è lotta a due con l’Inter? C’è anche la Lazio dentro. Sono tre squadre che si giocano secondo, terzo e quarto posto fino alla fine e sarà una bellissima sfida, che vinca il migliore. Zapata via da Bergamo? Sta bene con noi e va sapere che ci sono tanti club interessati a lui».

(Fonte: SS24)