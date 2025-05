Marino: “Napoli tema se stesso. Inter? Stanca. Solo il Como sta bene”

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Radio Marte del momento che sta vivendo in stagione i partenopei: “Il mio cuore è per metà zucchero, per metà ansia. Bisogna vincere la partita contro il Cagliari già nel primo tempo per permettere ai cuori dei napoletani di non avere infarti e per far arrivare forte e chiaro il messaggio sul lago di Como. È una partita unica, quelle nelle quali bisogna mettere un segno a terra per entrare in campo e si dice ‘Entriamo solo noi, non c'è spazio per gli altri’.