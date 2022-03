Marino: “Scudetto? Zero possibilità per la Juventus. Napoli, Inter e Milan…”

Le parole del dirigente dell'Udinese a proposito della bagarre in vetta alla classifica per lo scudetto

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese ed ex Napoli, si è espresso sulla lotta scudetto proprio prima della gara con gli azzurri oggi al Maradona. Queste le sue considerazioni: "So che a Napoli se dico qualcosa toccano i ferri che hanno addosso, per me hanno tutte e tre le stesse possibilità. Non do possibilità alla Juventus: ha tre avversarie davanti e con questo distacco sarebbe davvero incredibile se riuscisse a recuperare".