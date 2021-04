Marino: “Spalletti? Provai a portarlo a Napoli dopo Reja ma lui…”

Pasquale Marino, dirigente dell'Udinese, ha rivelato come Spalletti, accostato al Napoli, sia stato vicino alla squadra partenopea in passato

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pasquale Marino, dirigente dell'Udinese, ha rivelato come Spalletti , accostato al Napoli, sia stato vicino alla squadra partenopea in passato:

"Quando Reja decise di mollare, lui si era appena liberato dalla Roma e l'ho suggerito. Non riuscì a portarlo a Napoli allora e lui andò allo Zenit. Ritengo che sia un allenatore di indiscutibile valore e che per tipologia di progetto tecnico e gioco piacerebbe ai napoletani. Poi sono estimatore anche di Gattuso e quindi non m'introduco nel rapporto tra lui e De Laurentiis. Forse non sarebbe nemmeno necessario un cambio ma non voglio invadere il campo".