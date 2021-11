Il dg dell’Atalanta, Marino: “Zapata vicino all’Inter in estate? Chiedete a Percassi”

Il dirigente del club bergamasco ha parlato in un'intervista concessa a l'Eco di Bergamo e si è soffermato anche sull'attaccante

«Zapata vicino all’Inter la scorsa estate? Non ne so nulla, dovete chiedere a Luca Percassi e Giovanni Sartori. Ora, l’attaccante, sta vivendo un ottimo momento. Ma non è la prima volta. E' sempre più trascinatore, a Bergamo ha trovato le condizioni giuste per fare bene».