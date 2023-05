Marinozzi: “Lukaku, finale di altissimo livello: ideale che resti all’Inter”

Le parole del giornalista: "Sarebbe ideale per tutte e tre le parti che Lukaku resti un altro anno in prestito all'Inter: non lo vedo al Chelsea"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Andrea Marinozzi, giornalista, ha parlato così del momento e del futuro di Romelu Lukaku: "Lukaku sta dando ai tifosi un finale di stagione di ottimo livello e sta convincendo anche i più scettici: è distante dal progetto Chelsea, che vive molto in confusione, che però non ha un numero 9. Sarebbe ideale per tutte e tre le parti che Lukaku resti un altro anno in prestito all'Inter: non lo vedo al Chelsea, vedo più che i Blues lo mettano sul mercato".