Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore d'orchestra Michele Mariotti ha fatto il punto sulla Serie A. Da tifosi della Juve, commenta il periodo della squadra bianconera: "Seguo l’Nba, il tennis, mi piace molto Sinner. Il calcio, ma sono a Milano e se dico che tifo Juve… Ho letto della polemica con un giornalista. Ma se i risultati non vengono, c’è poco da dire. Allegri è sempre stato intelligente, pragmatico. Ha avuto l’intelligenza di non snaturare la squadra ereditata da Conte. Ma quella era una Juve fortissima. Credo che sia un allenatore che deve avere i campioni, come è successo quando aveva Pirlo, Tevez. Ora devo dire che è l’Inter che si merita il primo posto perché ha un bel gioco. Come l’anno scorso eravamo un po’ tutti napoletani, era bello vederli giocare”.