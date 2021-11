Marocchi: “Partita fondamentale per l’Inter. Spalletti? Credo ci saranno applausi per lui”

L'ex difensore ha parlato a Sky Sport della sfida tra Inter e Napoli e dell'accoglienza riservata al tecnico dei partenopei dal pubblico nerazzurro

"Giusto usare cautela, Dzeko non è al meglio. Partita fondamentale, l'Inter in un colpo solo tornerebbe a 4 punti dalle due capoliste. Lautaro deve tornare a essere Lautaro. Credo ci saranno applausi per Spalletti, ha fatto un buon percorso. Ha allenato da professionista ma anche con passione. Io non avrei nulla da rimproverare a Spalletti come allenatore dell'Inter".