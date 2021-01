“Ieri è mancato l’acuto, Conte si è arrabbiato per colpa dell’Udinese: quando incontri l’Udinese sbatti contro un muro. Sono belli tosti: è una squadra complicata, un cliente scomodo su un campo difficile. Si può pareggiare ma Conte era decisamente arrabbiato”. Questa la breve analisi di Giancarlo Marocchi, ex calciatore e oggi opinionista, in merito al pareggio per 0-0 della Dacia Arena tra l’Udinese di Luca Gotti e l’Inter di Antonio Conte.