Marocchi: “Derby? Il Milan se vince salva la stagione. L’Inter? C’è lo scudetto che aspetta”

«L’Inter non si gioca solo il derby ma sta diventando una cosa seria la classifica e non può più continuare a pareggiare e deve approfittare dei problemini, problemoni della Juventus». Giancarlo Marocchi è intervenuto su Skysport e ha parlato del campionato e di quanto accaduto alla vigilia del derby, la sconfitta dei bianconeri. Quella partita rende ancora più appetibile una vittoria nella stracittadina contro il Milan. L’ex giocatore ha anche aggiunto: «Quando c’è la possibilità dell’aggancio cosa si pensa? E’ una spinta in più, una responsabilità in più. Il Milan vincendo salva la stagione, poi si sposta il problema alla prossima stagione ma non ci sono grandi aspettative. Per l’Inter c’è lo scudetto che sta aspettando».

(Fonte: SS24)