Marocchi: “Con Dzeko si gioca meglio ma con Lukaku si vince. L’Inter col Porto…”

"Con Dzeko si gioca meglio ma con Lukaku si vince: sembra un paradosso ma è così. Lukaku in forma sposta gli equilibri, per l'Inter sarebbe un bell'acquisto in questa fase finale di stagione. Con Brozovic si torna all'antica, senza di lui è stata una bella Inter più di slancio. Calhanoglu ha fatto bene il regista anche se era quasi solo verticalizzazioni, tanto che il regista a volte sembrava essere Dzeko. L'Inter è lontana dal Napoli per le 4 sconfitte nelle prime 8, il ritardo è stato accumulato lì. L'Inter col Porto poteva vincere 4-2, l'1-0 è casuale ma quella vittoria può caricare l'ambiente"