Marocchi: “Eriksen? Giusta la gestione. Barella fa tutto il campo a velocità pazzesca”

Giancarlo Marocchi, opinionista a Sky Sport, ha parlato così prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter: “Alla Lazio c’è il piacere di giocarsela con la consapevolezza di non essere una comparsa: per i giocatori e per l’ambiente deve essere fantastico. Eriksen? Giusta la gestione: il momento dell’Inter non è esaltante, questi sono gli uomini che hanno cominciato il derby ed è giusto puntarci. Eriksen ha dimostrato di fare qualcosa di buono quando entra. Le due coppie di mezze ali romperanno l’equilibrio: Barella fa tutto il campo a velocità pazzesca, gli altri tre attaccano e difendono meno. Brozovic e Leiva dovranno fare quindi molta copertura”.