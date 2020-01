Marocchi: “Eriksen, piede eccezionale: segna e fa assist. E chissà che Conte non metta…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così del momento di Inter e Lecce prima della sfida del Via del Mare: “Il Lecce fa pensare di essere una candidata a sorprendere, ma tutti questi giocatori hanno un potenziale tecnico così così. Eriksen-Inter? Sa fare gol, assist: aggiunge qualcosa. L’Inter ora va sugli attaccanti e sviluppa gioco: Eriksen sa posizionarsi per farsela dare come Sensi e Barella. Poi ha il piede eccezionale per mettere in gol gli attaccanti. Ci sono tante partite, Conte ha bisogno di migliorare i secondi tempi: ben vengano sostituzioni. Chissà se questi tre Conte me li regalerà in campo insieme”.