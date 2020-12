Giancarlo Marocchi, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione di Christian Eriksen in Cagliari-Inter: “Se mi date due o tre soldi e mi fate dirigente di una squadra, Eriksen lo compro subito. Non si discute come giocatore, ma ci sono contesti in cui un giocatore non funziona. E’ inutile perdere tempo nel cercare di sistemare le cose”.