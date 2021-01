Marocchi: “Inter può vincere lo scudetto, ma le dà fastidio che lo si dica. In difesa qualche problema”

L’ex difensore della Juve Giancarlo Marocchi ha parlato a Sky Sport della partita dell’Inter all’Olimpico con la Roma di Fonseca:

“Inter inspiegabilmente timida all’inizio, poi grande reazione. La fase difensiva dell’Inter ha qualche problema, non puoi sempre attaccare. Non puoi concedere sempre, l’Inter non riesce a difendere senza prendere rischi. È una squadra forte che può vincere lo scudetto, ma quasi gli dà noi che lo si dica. Si preoccupa di questo e non di vincere le partite. Non siamo qua a frustarli”.