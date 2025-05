Marocchi: “Inter, farei questi cambi col Barcellona: la formazione! E su Yamal metterei…”

A Sky Calcio Club, l'ex giocatore Giancarlo Marocchi ha parlato così verso Inter-Barcellona in programma martedì

“Bastoni, Dimarco, potevano arrivarci prima diretti su Dumfries, senza passare da Lautaro e Thuram. Faccio grandissimo tifo per l’Inter, ma farei 5-4-1 io. Non mi fido dei giocatori che non sono al 100% ecco.