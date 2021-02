Marocchi: “Inter, Conte credibile nello spogliatoio. Un aspetto lo dimostra”

L'opinionista si è espresso sulla gara del Meazza in programma tra pochi minuti

Pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Genoa. Giancarlo Marocchi ne ha parlato negli studi di Sky: "La rosa è sempre stata buona, ma Maran ha avuto molti problemi nell'assemblarla. Oggi Ballardini premia chi ha giocato meno, in vista del derby, ma contro l'Inter capolista, per cui le motivazioni sono comunque a mille. Conte ha Lukaku e Lautaro che sono già fortissimi presi singolarmente, lui riesce a far giocare insieme chiunque secondo i suoi meccanismi e questo vuol dire che è credibile".