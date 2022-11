Marocchi: “Inter incognita, serve prova di forza. C’è necessità di uno squillo”

Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dei temi principali di Atalanta-Inter: "Benedetta sosta per l'Inter, è una delle squadre che più ha bisogno di questa sosta per riordinare le idee. Facciamo fatica a capire quanto valga veramente: è tra le più deludenti, ce la saremmo aspettata decisamente più in alto. Questa deve essere una prova di forza per Atalanta e Inter: l'Atalanta è stata in una posizione inaspettata, con una vittoria riceverebbe una medaglia; per l'Inter c'è la necessità di andare in vacanza con uno squillo, è sempre un'incognita".