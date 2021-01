Marocchi: “Conte pagherebbe di tasca sua per vincere con l’Inter. Chiellini su Lukaku…”

Giancarlo Marocchi, prima della sfida tra Inter e Juventus, ha detto la sua rispetto a quanto potrebbe succedere in campo nella sfida tra gli uomini di Conte e quelli di Pirlo. «Fanno fatica a vincere entrambi senza i gol di Lukaku e Ronaldo? La Juve sta bene perché contro il Milan, CR7 non ha fatto una grande partita ma la Juve ha vinto comunque. Pirlo ha riconfermato Frabotta in una partita importante: un bel segnale di una squadra cresciuta e nella parte».

-Morata grande compagno per Ronaldo?

Per caratteristiche è perfetto. Dybala fa più fatica con il portoghese. Ed ecco la coppia perfetta soprattutto per Cr7. Rabiot? Può andare in difficoltà sullo stretto ma aiuta la difesa, soprattutto quando c’è da ribaltare l’azione, ha fisico e corsa per farlo. Bisogna rompere gli equilibri e lui può portare palla avanti.

-Come prepara queste partite Conte?

La prepara come al solito dal punto di vista tecnico-tattico. Poi immagino speri che i suoi giocatori abbiano mente fredde e cuore caldo. Che ci sia anche emotività. Quella che lui ha portato in campo per centinaia di partite con la maglia della Juve. Questa non può essere una gara normale per lui. Lo aveva detto che avrebbe potuto allenare l’Inter. E pagherebbe di tasca sua per farlo.

-Handanovic l’hai messo in una formazione ideale…

Negli occhi degli altri erano rimasti gli ultimi gol presi con la Roma. Ma Handanovic ha portato diversi punti all’Inter facendo grandi parate. È assolutamente affidabile.

-L’Inter ha la difesa titolare, la Juve ha le riserve ma c’è chiellini…

L’esperienza va in campo anche se a volte non basta. Sarà protetto dai centrocampisti, chiaro che è inutile dare l’appoggio a Lukaku perché lo sposta. Dovrà usare molto più l’intelletto che il fisico contro Romelu questa sera.

