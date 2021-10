Marocchi: “Se l’Inter fa l’Inter attaccanti protagonisti contro la Juve. Inzaghi…”

L'opinionista ha detto la sua sulla gara del Meazza e su come la squadra nerazzurra potrebbe essere spinta dalle punte

Prima della partita contro la Juventus, a Marocchi hanno chiesto cosa pensa dell'Inter che riesce a mandare in porta, e in rete, più calciatori e spesso non si tratta di attaccanti. L'opinionista di Skysport ha sottolineato: «Chi può essere protagonista questa sera? Saranno gli attaccanti i protagonisti questa sera se l'Inter farà una partita a suo modo. Chiaro che quando salgano su e fanno gol tutti è tutto bello, ma se hai il capocannoniere del campionato e una difesa solida ti avvicini a vincere lo scudetto. Quello che ha detto Inzaghi sul non mettere la palla fuori con un avversario a terra lo farei senza dirlo, ecco. Perché poi può succedere che i tuoi giocatori buttino fuori la palla...».