Marocchi: “L’Inter è la più forte, ha una mentalità pazzesca. Inzaghi? Non è un difetto…”

Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato di Inter-Roma in programma oggi alle 18. "Se vincesse la Roma finirebbero le sue difficoltà tornerebbe a essere quello che si pensava all'inizio dell'anno, quinta o anche quarta".

"Sarebbe clamoroso per l'Inter, perché l'andamento normale di questo campionato dice che l'Inter le dovrebbe batterle tutte, è la più forte. Ha una sua personalità pazzesca guidata da un allenatore che non cambia. È un difetto? No perché dà certezze ai giocatori.A nche i campionai hanno bisogno delle certezze di Inzaghi".