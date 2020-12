Inter, Marocchi: “Con il Napoli è la candidata allo scudetto. Spero che Conte…”

“Se li prendiamo tutti e due al cento per cento il titolare è Hakimi, magari con caratteristiche diverse da Darmian, più votate all’attacco”. Giancarlo Marocchi a Skysport ha parlato prima della sfida tra l’Inter e il Napoli delle scelte di Conte e non solo.

-La difesa a quattro sarà solo una parentesi?

Secondo me adesso userà entrambi i moduli. Spero non si intestardisca e che aiuti i suoi giocatori. quando giochi con un attacco a tre i difensori se li trovano lì gli avversari. Antonio può passare ad usare in qualunque momento tutti e due i moduli.

-Test scudetto?

Sì. Sicuramente. La Juve continua a perdere punti, queste due sono le vere candidate allo scudetto insieme ai bianconeri. Io ne metto tre.

(Fonte: Skysport)