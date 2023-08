Marocchi: “Juve da Scudetto se arriva Berardi, Napoli rischia. Il problema dell’Inter è…”

Ovvero?

«Tutti i difensori lo conoscono meglio, lo raddoppieranno sempre e il ragazzo non troverà più autostrade sulle fasce».

L’Inter era la squadra più forte lo scorso anno, poi cosa è successo?

«Che il Napoli ha giocato in modo meraviglioso. Quest’anno il problema di Inzaghi saranno... Lukaku e Dzeko, nel senso che la squadra col belga e il bosniaco ad aprire spazi per quel cobra di Lautaro era l’ideale. Ma non ci sono più. Thuram è un’altra cosa».

Arnautovic ti convince?

«Se sta bene l’austriaco è tatticamente una buona alternativa a quei due».

La Juventus, dopo il terremoto societario, giocherà dopo anni senza l’impegno delle coppe europee. Un vantaggio?

«Se arriva Berardi in un 3-4-3 che preveda Vlahovic al centro, Chiesa a destra e l’ex Sassuolo dall’altra parte, la Juve sarà in corsa per vincere lo scudetto».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.