Marocchi: “L’Inter ha problemi con le piccole. Se nello spogliatoio…”

Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter . Questo il giudizio dell'ex giocatore: "Non me ne vogliano presidente, dirigenti e allenatore, ma sull'Inter da qui in avanti approccio e altro, conteranno vicino alla zero. Perché siamo arrivati al punto che col Porto e con la Juventus saranno partite semplicissime da preparare, quest'Inter ha problemi con le squadre piccole".

"Se nello spogliatoio non c'è condivisione dei difetti e quindi stimolarsi a vicenda sulle mancanze, non se ne viene fuori e ci saranno sempre alti e bassi. L'allenatore non è che può tutti i giorni stare lì a riprenderti perché non funziona così. È una condivisione tra giocatori, all'Inter la fanno? Lautaro ha detto che ne parlano, non lo so, lo vedremo in campo".