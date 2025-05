"L'Inter non vince il campionato perché non ha la terza punta che fa 10 gol. E io pensavo che Taremi fosse un grande acquisto". Così, a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha commentato il sempre più probabile scudetto del Napoli. Il grande problema dell'Inter, per Marocchi, risiede nelle riserve del reparto offensivo.

Di tutt'altro avviso Luca Marchegiani: "Ma dai, ma come fai a dire così su. Il Napoli non ha neanche la prima punta che fa 10 gol. Non è solo quello il motivo. La stagione non è trionfale se fai semifinale, semifinale e secondo in campionato. Ma credo che, come società, comunque non possano rimproverarsi più di tanto se sono arrivati a maggio a giocarsi tutto. Ma non è trionfale e noi giudichiamo le vittorie"