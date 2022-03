Marocchi: “Perché l’Inter non cambia modulo senza Brozovic? Io giocherei così”

In studio a Sky Sport per il Club, l’ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha parlato così dell’Inter e della corsa scudetto

In studio a Sky Sport per il Club, l’ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha parlato così dell’Inter e della corsa scudetto: “Ma scusate, non sta scritto in nessun regolamento che l'Inter, senza Brozovic, debba giocare nello stesso modo. Metti 2 mediani come Barella e Gagliardini, chiaro che devi rinunciare a Calhanoglu, e giochi con 3 punte. Mourinho ha tolto Zaniolo per vincere il derby. Si può cambiare.

Quando l'Inter giocava splendidamente e perde il derby, che ancora mi chiedo come ha fatto a perderlo, sembrava che l'unico problema fosse De Vrij. Ma non puoi fare cambi al 78' e far giocare solo gli stessi. Perché quando ti servono gli altri non li hai. L'unica scusante per l'Inter, per il fatto di aver fatto poche rotazioni, è che ha dovuto giocare 15 partite decisive in un mese e mezzo. E' uno svantaggio pazzesco, calendario assurdo”.