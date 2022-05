Marocchi: “Due trofei per l’Inter, ma ora rischia di non vincere lo scudetto”

Giancarlo Marocchi, ex giocatore e ora opinionista, ha parlato a Sky dopo la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia con la Juventus

Giancarlo Marocchi, ex giocatore e ora opinionista, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Juventus: “L’Inter vince la Supercoppa e vince la Coppa Italia con merito, ma ora rischia di non vincere il campionato”.