Marocchi: “Juve non deve educare. Rischiare la Champions per punire quei tre errore”

Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la decisione della Juventus e di Andrea Pirlo di non convocare per il derby contro il Torino Dybala, Artur e McKennie, protagonisti di aver violato le regola anti Covid organizzando una festa non autorizzata a casa del centrocampista americano: "Non convocare Dybala, Arthur e McKennie? Io sono contro le punizioni che penalizzano la squadra. Perchè devo rischiare di non andare in Champions perchè voglio far diventare un esempio tre che hanno fatto un errore clamoroso, non solo per la Juventus ma per tutta la comunità visto il momento che viviamo? È il peggiore errore che potessero fare. Però non dobbiamo educarli. Vogliamo andare in Champions? Perchè ci dobbiamo privare di un supporto tecnico da soli? Quelli hanno fatto una cretinata mostruosa, ma tanto rimane, non è che la cancelliamo lasciandoli a casa".