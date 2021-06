Marocchi: “Lukaku? Verrà picchiato da Chiellini, falli inesistenti… saranno scintille”

Intervenuto a Sky Sport, l'ex difensore Giancarlo Marocchi ha parlato di Italia-Belgio e sul duello tra Lukaku e Chiellini

"Non vedo l'ora di vedere Chiellini contro Lukaku, inizio già a sorridere perché saranno scintille. Lukaku imperturbabile: verrà picchiato, strattonato, gli verranno fischiati falli inesistenti perché Chiellini è un genio. Sarà una sfida di livello altissimo. Non me la perderei per niente al mondo, un evento nell'evento".