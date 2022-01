Marocchi: “Inter, a inizio anno ero perplesso per un motivo. Questo Sanchez…”

L’ex giocatore Giancarlo Marocchi a Sky Sport ha parlato così del momento dell’Inter di Inzaghi, capolista in Serie A

L’ex giocatore Giancarlo Marocchi a Sky Sport ha parlato così del momento dell’Inter capolista in Serie A: “Se avrei scommesso un caffè su questo Sanchez? No, perché non ho trovato nessuno che lo avrebbe fatto. Io avevo perplessità solo sull’ambiente, mi sembrava ci fosse grande pessimismo ecco, vedevo tutti molto mogi. Ora si è normalizzata la situazione, i giocatori erano già più forti e alla fine sei il 12esimo dell’Inter la situazione è comoda diciamo.