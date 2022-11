Marocchi: “Perché l’Inter è a -11 dal Napoli? Inzaghi gioca sempre con gli stessi. Chiedo…”

"Il fallo sul 2-1, anche se Inzaghi la pensa diversamente, certamente non c'è, possiamo dirlo con serenità. Detto questo, credo che Di Vaio con quelle parole volesse tirare le orecchie ai suoi. L'Inter ha fatto l'Inter: bisognerebbe trovare una spiegazione sul perché è a -11 dal Napoli. Io intravedo un problema fisico, perché a volte la squadra è andata piano. Giocando sempre con gli stessi, non puoi sempre andare al massimo. Nel Napoli ci sono molte più rotazioni. All'Inter no: per esempio, se non gioca Dumfries, ci si accorge di Darmian. Ma guardate che Darmian ha vinto lo scudetto con l'Inter, eh. Perché non può giocare di più?".